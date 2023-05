Radmuttern an geparktem Auto in Neuburg gelockert

Ein Unbekannter hat an einem geparkten Auto in Neuburg zwei Radmuttern gelockert. Die Polizei sucht Hinweise.

An einem geparkten Auto im Malteserweg in Neuburg sind im Zeitraum von Sonntag, 17.30 Uhr, bis Montag, 18 Uhr, zwei Radmuttern an der Hinterachse gelockert worden.

Radmuttern an Auto in Neuburg gelockert

Die betroffene Fahrzeugführerin konnte laut Polizei die Manipulation an ihrem Fahrzeug noch vor Fahrtantritt feststellen und somit Schlimmeres verhindern. (AZ)