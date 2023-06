Radunfall: 22-Jähriger wird in Neuburg leicht verletzt

Beim Zusammenstoß mit einem Autofahrer ist ein Radfahrer in Neuburg leicht verletzt worden. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Am Donnerstag gegen 8.10 Uhr sind an der Luitpoldstraße in Neuburg ein Autofahrer und ein Fahrradfahrer zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, wurde der 22-jährige Radler bei dem Unfall leicht verletzt.

Die Polizei Neuburg sucht Zeugen des Unfalls

Der Unfall soll sich auf Höhe der Hofgartenstraße zugetragen haben. Zur Klärung des Unfallhergangs werden Zeugen des Vorfalls gesucht. Diese sollen sich bei der Polizei Neuburg unter der Nummer 08431/67110 melden. (AZ)