Radunfall auf Supermarkt-Parkplatz: Kind und E-Bike-Fahrer verletzt

Am Freitagmittag gab es einen Fahrradunfall auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Nördlichen Grünauer Straße in Neuburg. Ein E-Bike-Fahrer prallte dabei mit einem Kind auf einem Kinderfahrrad zusammen. Dabei stürzte der 22-Jährige auf dem E-Bike zu Boden und verletzte sich derart, dass er mit starken Rückenschmerzen im Rettungswagen ins Klinikum nach Ingolstadt gebracht werden musste. Das 7-jährige Kind stürzte auch und zog sich Schürfwunden an beiden Knien zu.

Radunfall in Neuburg: E-Bike-Fahrer und Kind verletzt

Da bisher noch unklar ist, wie genau es zu dem Radunfall kommen konnte, sucht die Polizei Neuburg nach Zeugen. Wer von dem Radunfall am Freitagmittag, 19. Juli um circa 12.10 Uhr etwas mitbekommen hat, wird gebeten, sich unter 08431/67110 zu melden.