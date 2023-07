Wie die VR-Bank Neuburg-Rain immer neue Krisen spürt

Die Verwerfungen in der Weltpolitik kommen auch bei der Genossenschaftsbank an. Das Immobiliengeschäft leidet. Doch die Zahl der Mitglieder wächst.

Von "einem weiteren denkwürdigen Jahr" spricht VR-Vorstand Bernd Bengel, wenn er auf das Jahr 2022 zurückblickt. Denn nach Corona, Lieferkettenproblemen und Digitalisierungsschub in der Gesellschaft musste sich die VR-Bank Neuburg-Rain auf ein wirtschaftliches Umfeld einstellen, die von einem Krieg in Europa geprägt ist. "Normale Veränderungsgeschwindigkeiten scheint es nicht mehr zu geben", sagte Bengel bei der Vertreterversammlung der Genossenschaftsbank, die erstmals im neuen Haus in Kreut stattfand.

Den "Cocktail an Veränderungen" spürte die Bank als Erstes beim Geschäft der Baufinanzierung und Immobilien. Das erste Quartal 2022 lief wie die Jahre zuvor. Doch dann folgte "eine Art Schlussverkauf", sagt Bengel. Schnell steigende Zinsen ließen Kunden schnelle Entscheidungen treffen. Doch dann folgte "die Schockstarre", denn die Finanzierungsbedingungen wurden schlechter, die Baustoffpreise aber gingen hoch. Die Folge: weniger Kredite für Häuslebauer, aber auch Unternehmen der Branche. "Dabei ist eine Finanzierung mit vier Prozent nicht mal historisch hoch", sagte Bengel. Doch gekoppelt mit hohen Preisen, wirkte das "wie ein Gift".

Daten zur VR-Bank Neuburg-Rain 1 / 5 Zurück Vorwärts Die VR-Bank Neuburg-Rain hat in der Region nach eigenen Angaben rund 48.000 Kunden. Das Gebiet erstreckt sich über den ehemaligen Landkreis Neuburg, hinzu kommt Rain und das Lechgebiet. Zudem gibt es Filialen in Pöttmes und Nassenfels. Die Genossenschaftsbank hat derzeit exakt 21.541 Mitglieder.

Bei der Genossenschaftsbank arbeiten 181 Mitarbeiter. Die Verwaltungszentrale sitzt in Oberhausen-Kreut und wurde 2019 neu gebaut. Die Hauptgeschäftsstelle befindet sich in Neuburg.

Zur VR-Bank gehören 14 Filialen und 21 Geldautomaten. Die Bilanzsumme liegt im Jahr 2022 bei 1,5 Milliarden Euro.

2022 hat die VR-Bank mehr als 100.000 Euro an Spenden für Vereine und Organisationen ausgegeben, darunter auch 20.000 Euro für die Kartei der Not.

Kennzahlen für das Jahr 2022: Bilanzsumme: 1,45 Milliarden (+4,4 Prozent); Kundeneinlagen: 1,1 Milliarden (+5,7 Prozent); Kreditvolumen 895 Millionen (+6,18 Prozent); Eigenkapital: 150 Millionen (+11 Millionen Euro); Dividendenrendite für Mitglieder im Durchschnitt 2,8 Prozent.

Doch die VR-Bank mit ihrem Kundengebiet von Nassenfels bis Pöttmes, Rain und eben das Kerngebiet rund um Neuburg habe "die Herausforderungen des Jahres gut gemeistert", fasst es Vorstandsvorsitzender Roland Gieß zusammen. Das sei nicht zu unterschätzen, profitiere doch auch die Heimat von der Leitung der Bank: "Wertschöpfung findet vor Ort statt und bleibt in der Region."

VR-Bank Neuburg-Rain: Mehr Mitglieder bei der Genossenschaftsbank

Für die Kunden brachte das Jahr 2022 auch eine positive Zinswende: Sparen lohnt sich wieder mehr. Ab der zweiten Jahreshälfte 2022 verabschiedete sich die VR-Bank von Negativzinsen und Verwahrentgelten. Denn wer bisher eine hohe Summe an Sparguthaben bunkerte, muss dafür zahlen – bei fast jeder Bank. Laut Bengel wurden die steigenden Zinsen auf Festgeld und weitere Sparprodukte frühzeitig an Kunden und Mitglieder weitergegeben. Die nahmen das gerne an, die Einlagen stiegen um 60 Millionen auf 1,1 Milliarden an.

Wie es für die Sparer nun weitergeht, das gleiche einem Blick in die Glaskugel, so Bengel. Die hohe Inflation müsse seiner Meinung nach aber bekämpft werden. Die Breitschaft der Kunden auch am Aktienmarkt zu investieren, habe sich aufgrund der gestiegenen Zinsen bereits abgeschwächt. Trotzdem hat die Bank Fonds in Höhe von 39,2 Millionen Euro vermittelt. 654 neue Kunden wurden für diese Form der Anlage neu gewonnen.

Das Führungsteam der VR-Bank Neuburg-Rain: Vorstandsvorsitzender Roland Gieß (rechts) und Vorsitzender Bernd Bengel. Foto: Manfred Rinke (Archivbild)

Für die gut 20.000 Mitglieder der Genossenschaftsbank – auch das ein Plus von 1242 Personen – fällt 2022 ein durchschnittlicher Bonus von 2,83 Prozent aus der Dividende an. Dieser wurde Ende Juni ausbezahlt. Der Bilanzgewinn von über zwei Milliarden Euro wird größtenteils zur Aufstockung des Eigenkapitals verwendet.