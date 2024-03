Ralf Rick und Markus Häckl sollen Berufsstadträte in Neuburg bleiben

Plus Der Neuburger Stadtrat will die Mandate der Berufsstadträte Ralf Rick und Markus Häckl einmütig verlängern. Der Rechtsdirektor lässt seine Zukunft ab 2027 offen.

Rechtsdirektor Ralf Rick und Kämmereichef Markus Häckl sollen weiter berufsmäßige Stadträte bleiben. Das hat der Gesamtstadtrat jetzt einstimmig in nichtöffentlicher Sitzung beschlossen. Die Wahl selbst soll in einer der nächsten Sitzungen öffentlich erfolgen.

Berufsstadträte werden in der Regel Referenten und kommunale Wahlbeamte, die mit herausgehobenen Aufgaben ein Ressort betreuen. Sie beraten Verwaltung und Politik, besitzen jedoch kein Stimmrecht in den politischen Gremien. München hat 15 Berufsstadträte, Ingolstadt hat acht, Augsburg sieben.