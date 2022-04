Randale in einem Neuburger Lokal zwischen Mann und Frau

Nachdem ein 21-Jähriger einer Gleichaltrigen ins Gesicht geschlagen hat, bekommt er von einer 20-Jährigen einen Schlag mit einer Flasche verpasst.

In Neuburg ist in der Nacht auf Samstag ein Streit eskaliert und endete mit Anzeigen wegen Körperverletzungen.

Wie die Polizei mitteilt, war es am 2. April gegen 1.30 Uhr in einem Lokal in der Neuburger Innenstadt zwischen einem 21-jährigen Neuburger und einer gleichaltrigen Neuburgerin zu einem Streit gekommen, der sich schließlich zu einer Rangelei entwickelte. Der Neuburger schlug dabei seiner Kontrahentin ins Gesicht. Als Gäste versuchten, die beiden Streitenden zu trennen, schlug schließlich eine 20-jährige Neuburgerin den jungen Mann mit einer Flasche. Dieser verließ daraufhin das Lokal.

Bei dem Vorfall wurden die beiden Streitenden offenbar nur leicht verletzt. Durch die verständigte Polizei wurden Anzeigen wegen Körperverletzung aufgenommen. (nr)