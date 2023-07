Randalierer beschimpft Polizisten und muss in Arrestzelle

In Neuburg hat ein 37-Jähriger bei einem Ehestreit randaliert und dann die Polizei wüst beleidigt. Weil er sich so uneinsichtig zeigte, nahm die Polizei ihn mit.

Die Polizei wurde am Samstag gegen 4 Uhr nach Neuburg in die Königsberger Straße gerufen, weil ein Betrunkener in der Wohnung randalieren sollte. Die Beamten verwiesen den 37-jährige Ehemann aus der Wohnung, um den Ehestreit zu beenden, berichtet die Polizei. Eine Viertelstunde später kam er jedoch wieder zurück und randalierte erneut. Da er sich nicht einsichtig zeigte, nahmen die Polizisten ihn in Gewahrsam. Hierbei beschimpfte er die Polizisten unter anderem als „Idioten“ und „Arschlöcher“. Zur Belohnung durfte er die restliche Nacht in einer Arrestzelle der Polizei Neuburg verbringen. Eine Strafanzeige wegen Beleidigung wurde erstellt. (AZ)