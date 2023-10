Randalierer in der Neuburger Innenstadt landen in der Zelle

Zwei Jugendliche randalieren erst auf dem Schrannenplatz und dann in der Weinstraße. Sie waren betrunken und mussten in die Ausnüchterungszelle.

Zwei 18-Jährige aus Neuburg sind am Montag in der Früh von der Polizei in Gewahrsam genommen, nachdem sie zuvor in der Innenstadt randaliert haben.

Bereits gegen zwei Uhr meldeten Anwohner am Schrannenplatz in Neuburg die beiden Burschen, als sie dort lautstark herumschrien. Bei der anschließenden Kontrolle und Aufnahme der Personalien wurde den beiden 18-Jährigen ein Platzverweis ausgesprochen, dem sie zunächst nachkamen.

Kurz nach vier Uhr kam es aus der Weinstraße zu einer erneuten Lärmbelästigung. Dort trafen die Beamten auf die beiden Burschen. Beide standen unter Alkoholeinfluss. Alkotests ergaben Werte von 1,1 und 1,6 Promille. Die uneinsichtigen Nachtschwärmer wurden daraufhin in Gewahrsam genommen und durften den Rest der Nacht in der Ausnüchterungszelle verbringen. (AZ)

