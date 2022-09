Neuburg

10:00 Uhr

Randy Brecker im Birdland: Ein roter Teppich für den großen Trompeter

Plus Im Birdland trat Randy Brecker zusammen mit dem AMC-Trio auf. Beide begeisterten alte und neue Fans.

Von Reinhard Köchl Artikel anhören Shape

Die Trompete ist der Star. Oder vielleicht doch die Mannschaft? Dass die meisten nur wegen Randy Brecker ins Neuburger Birdland gekommen sind, steht außer Frage. Der Amerikaner, die noch lebende Hälfte der legendären Brecker Brothers, jener sagenumwobenen Fusion-Funkband der 1970er und 1980er Jahre, versteht es immer noch, mit der Magie seines Horns Menschen zu verzaubern. Wie brillant der New Yorker auch mit 76 Jahren spielt – gerade für Trompeter ein kritisches Alter – überrascht bei genauem Hinhören jeden. Viele werden nach dem Konzert im Hofapothekenkeller sogar behaupten, er sei nie besser gewesen. Breckers strahlende Highnotes sitzen auf den Punkt, brodelnde Growls platziert er geschickt zwischen federnden Gleittönen, meist in atemberaubender Geschwindigkeit, seine perfekte Phrasierung veredelt jedes noch so belanglose Thema.

