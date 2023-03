Raphaela Gromes: "Auf der Bühne entstehen magische Momente"

Raphaela Gromes gibt zugunsten des Vereins Elisa am 26. März ein Matineekonzert im Kongregationssaal in Neuburg. Wir verlosen Karten für die Veranstaltung.

Sie sind derzeit an erster Stelle des deutschen Klassik-Charts, vor den Wiener Philharmonikern und David Garrett.



Raphaela Gromes: Das ist für uns etwas ganz Besonderes. Wir freuen uns riesig darüber. Es haben so viele Anteil daran, Julian Riem, Daniel Dodds, die Festival Strings, das Team von Sony-Classical. Es ist also ein Teamerfolg. Gerade dieses Album „Femmes“ ist für mich wirklich auch eine Herzensangelegenheit. Einzelne Werke wie das großartige Klaviertrio von Clara Schumann oder auch modern angelegte Werke sind auch in Neuburg live zu hören.

Am kommenden Sonntag geben Sie ein Benefizkonzert für ELISA zugunsten von schwerst und chronisch kranken Kindern. Sie kennen und schätzen die Arbeit dieses so wichtigen Nachsorgevereins in unserer Region?



Raphaela Gromes: Bereits 2019 konnte ich mit Julian Riem ein Benefizkonzert für ELISA in Neuburg geben. Damals haben mir die Verantwortlichen sehr ausführlich die vielfältigen Aufgaben geschildert. Es sind so schwierige Lebenssituationen für Kinder und deren Familien und der professionelle Beistand, der hier geleistet wird, verdient größte Anerkennung. Ich freue mich deshalb sehr, ELISA durch das Konzert vielleicht noch bekannter machen zu können. Auch der Erlös des Konzertes geht in vollem Umfang an den Nachsorgeverein, der diese Unterstützung ja dringend benötigt.

In Kammermusikbesetzung aufzutreten ist sicherlich ein hoher Anspruch, und sicherlich ganz unterschiedlich im Vergleich zur Orchesterbegleitung?



Raphaela Gromes: Ja klar. Mit Julian und Daniel ist es eine große Freude, auftreten zu dürfen. Wir kennen uns lange Zeit. Jeder hat einen enorm hohen künstlerischen Anspruch und auch menschlich harmoniert unser Zusammenwirken sehr. Auf der Bühne können wir uns komplett aufeinander verlassen. Da können durchaus auch magische Momente in der Musik entstehen. Zum Beispiel bei spontanen Inspirationen, die in den Proben nicht so abgestimmt waren. Das macht unser Zusammenspiel aus.

Neben ihrem großen Engagement für ELISA hier in Neuburg sind Sie auch Botschafterin für die SOS-Kinderdörfer weltweit. Mit welchen Eindrücken sind Sie beispielsweise aus Guatemala zurückgekommen?



Raphaela Gromes: Wir musizieren mit den Kindern und es ist jedes Mal auch für uns eine große Bereicherung. Hier lernen wir das Land und die Menschen am besten kennen. Es sind teilweise so unterschiedliche Kulturen und auch so vielfältige Erfahrungen, die schon sehr prägend sind. Vor allem in Guatemala durften wir eine so große Offenheit und Lebensfreude der Kinder, trotz dieser schweren Schicksale, spüren.

Sie sind vielfach gefragt und musikalisch auch sehr vielseitig. Welche Projekte stehen in nächster Zeit an. Worauf dürfen wir uns freuen?



Raphaela Gromes: Mit meinem „Femmes-Projekt“ bin ich noch lange nicht am Ende. Ich entdecke immer wieder neue Komponistinnen, die ich in Form von Cellokonzerten auf die Bühnen bringen möchte. Julian Riem wirkt hier mit und bearbeitet viele Werke eben auch für kleinere Besetzungen. Daneben stehen zahlreiche Auftritte an, auch in der Nähe zu Neuburg etwa in Augsburg und Nürnberg. Es sind so tolle Orchester, wo ich als Solistin wirken kann, das ist immer wieder bereichernd. Dabei möchte ich viele Musikerinnen und Musiker auch ermutigen, sich auch mal unbekannten Werken zu widmen. Das kann überaus spannend sein. Und auf das Konzert in Neuburg freue ich mich besonders. Es ist ja auch ein tolles Ambiente.

Info



Gewinnspiel: Karten für dieses Benefizkonzert (der Erlös geht in vollem Umfang an ELISA) gibt es noch in ausreichender Zahl im Bücherturm oder der Touristinfo sowie online unter simone.haftel@elisa-familiennachsorge.de zu kaufen. Die Neuburger Rundschau verlost für dieses Konzert 4 x 2 Karten. Dafür eine Mail mit dem Betreff "Benefiz" an gewinnen@neuburger-rundschau.de schicken. Die Teilnahme ist bis Donnerstag, 14 Uhr, möglich. Die Gewinnernamen werden auf der Gästeliste vermerkt.