19:25 Uhr

"Rapid Pacific": Neuburger Eurofighter auf dem Weg in den Indopazifik

Plus Sechs Eurofighter des Neuburger Luftwaffengeschwaders sind am Montag in Richtung Indopazifik gestartet. Hintergrund ist die Mission "Rapid Pacific", eine Verlegung, die es so noch nie gab.

Von Katrin Kretzmann

Weiß-blauer Himmel, optimale Windverhältnisse und ein technisch reibungsloser Ablauf: Besser hätten die Bedingungen für das Taktische Luftwaffengeschwader 74 in Neuburg an Mariä Himmelfahrt nicht sein können. Es war ein besonderer, vielmehr ein historischer Tag für den Verband und die gesamte Luftwaffe. Denn für sechs Eurofighter-Piloten ging es mit ihren Maschinen in den indopazifischen Raum und damit ans andere Ende der Welt – eine Verlegung, genannt „Rapid Pacific“, die es so noch nie gegeben hat.

