"Raten dringend von Verzehr ab": neue PFC-Belastung bei Fischen in Neuburger Gewässer

Plus Beim Zeller Kanal warnt das Veterinäramt „dringend vor dem Verzehr“. Hohe Werte bei Aal, Hecht und Aitel. Das Studienseminar wartet vergeblich auf Schadensersatz.

Für die Fischer ist es eine schlechte Nachricht: Die neueste Untersuchung von Fischen aus dem Längenmühlbach, dem Zeller Kanal und dem Zaunerweiher haben erhöhte Werte von per- und polyfluorierten Kohlenwasserstoffen (PFC) ergeben. Sie gelten als gesundheitsgefährdend. „Bei Fischen aus dem Zeller Kanal raten wir dringend vom Verzehr ab“, warnt Veterinäramtschef Dr. Johannes Riedl.

Von einer generellen Warnung für andere Gewässer sei man noch weit entfernt. Beim Fischereiverein Neuburg als Pächter lösen die Ergebnisse trotzdem nicht gerade Freude aus. „Es handelt sich um eine deutliche Wertminderung der Gewässer“, urteilt Vereinschef Wolfgang Bachhuber. Außerdem sorge die erhöhte PFC-Belastung bei den Fischern und ihrem Umfeld für Verunsicherung: „Das Thema geht wieder um.“