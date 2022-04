Neuburg

11:31 Uhr

Raumnot: Neuburger Grundschule bekommt Container

Die Grundschule im Englischen Garten benötigt mehr Platz. Als kurzfristige Lösung erhält die Einrichtung in Neuburg zum neuen Schuljahr Container.

Plus Die Grundschule im Englischen Garten in Neuburg ist räumlich am Limit – erst recht, wenn eine weitere Klasse und Flüchtlingskinder kommen. Die Lösung: Container.

Von Andreas Zidar

Die Grundschule im Englischen Garten in Neuburg benötigt zum kommenden Schuljahr dringend mehr Platz. Zum einen, weil die Einrichtung im Herbst eine zusätzliche Klasse eröffnet, zum anderen, weil sowohl afghanische als auch ukrainische Flüchtlingskinder erwartet werden. Nun will die Stadt, zumindest als kurz- und mittelfristige Lösung, Container aufstellen und damit die Raumnot etwas entschärfen.

