Rauschender Krönungsball: Burgfunken knüpfen an glorreiche Zeiten an

Plus Nach fast drei Jahren Abstinenz begeistern die Neuburger Burgfunken auf dem Krönungsball mit allem, was den Fasching ausmacht. Zwei Nicos stehen im Mittelpunkt.

Charmante Prinzenpaare, zackige Gardemärsche und fetzige Showteile, dazu bezaubernde Nachwuchsnummern und der tanzende, sich selbst parodierende Elferrat – die Burgfunken knüpfen nahtlos an alte glorreiche Zeiten an. Und das nach „zwei Jahren, elf Monaten, sechs Tagen oder 1092 Tagen beziehungsweise 26.208 Stunden“ Faschingsabstinenz, wie Burgfunkenpräsident Harald Zitzelsberger ausgerechnet hat. Wenn es einen Trainingsrückstand gegeben hat, dann macht ihn das Engagement und die Freude, wieder tanzen zu dürfen, locker wett.