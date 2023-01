Rauschgift per Post ins Donaumoos: Haftstrafe für 24-Jährigen aus Karlshuld

Plus Das Neuburger Schöffengericht verurteilt einen 24-Jährigen zu einem Jahr und zwei Monaten Haft. Die ganz große Bestellung im Darknet war nicht nachweisbar.

Das hätte schlimmer ausgehen können: Staatsanwältin Ramona Hofmann beantragte am Mittwoch wegen Drogenmissbrauchs drei Jahre und neun Monate Haft für einen 24-jährigen Karlshulder. Das Schöffengericht in Neuburg unter Vorsitz von Direktor Christian Veh beließ es bei einem Jahr und zwei Monaten Freiheitsstrafe.