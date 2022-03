Neuburg

vor 16 Min.

Recup-Becher und Schüsseln sollen Neuburg Gastronomie nachhaltiger machen

Sie wollen ein neues Mehrweg-System in der Gastronomie in Neuburg etablieren: (von links) Manuela Breu von der Auffüllbar, Marco Gramlich von Zero Waste, Neuwirt-Betreiber Karl Deiml, Kinobetreiber Roland Harsch und Birgit Bayer-Kroneisl von der Stabsstelle Umwelt der Stadt Neuburg.

Plus Mit Produkten von Recup will eine Gruppe von Neuburgern die Gastronomiewelt in Neuburg nachhaltiger machen. Dabei setzen sie auf wiederverwendbare Becher und Schüsseln.

Von Anna Hecker

Sie wollen etwas gegen den „riesigen Haufen an Verpackungsmüll“ tun, der jährlich in Deutschland und auch in Neuburg anfällt. So bezeichnete es Birgit Bayer-Kroneisl bei der Vorstellung eines neuen Mehrweg-Systems, das nun an ausgewählten Standorten in Neuburg an den Start geht. Der Kern des Ganzen sind wiederverwendbare Becher und Schüsseln, die Einmalverpackungen ersetzen sollen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen