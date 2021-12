Neuburg

20:30 Uhr

Recyclingfirma Wipag in Neuburg: Einst Exot, heute voll im Trend

Jens Kaatze (links) ist seit Anfang Oktober mit an Bord, Thomas Marquardt seit der Übernahme der Wipag durch die Otto Krahn Group. Die beiden führen die Geschäfte der von Peter Wiedemann gegründeten Firma.

Plus Das vor 30 Jahren von Peter Wiedemann gegründete Neuburger Unternehmen Wipag recycelt Rohstoffe. Mittlerweile ist die Firma in neuen Händen. Was der Wechsel für den Standort Neuburg und die Mitarbeiter bedeutet hat.

Von Manfred Dittenhofer

Ein großes Fest mit allen Angestellten aus den beiden deutschen Standorten Neuburg und Gardelegen in Sachsen-Anhalt war geplant. Aber Corona hat alles zunichte gemacht, sodass der 30. Geburtstag der Neuburger Firma Wipag fast ein bisschen unterging. Vor 30 Jahren vom Neuburger Peter Wiedemann gegründet, wurde das Recycling-Unternehmen vor drei Jahren von der heutigen Otto Krahn Gruppe aus Hamburg übernommen.

