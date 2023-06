Regen angekündigt: Wie nass wird die Schloßfest-Eröffnung?

Ausgerechnet zum Auftakt des Neuburger Schloßfestes ist Regen angekündigt. Wie die Verantwortlichen auf den Wetterbericht schauen.

Gefühlt wochenlang waren die Sommertage trocken und strahlend, doch pünktlich zur Eröffnung des Neuburger Schloßfestes 2023 warnt der Deutsche Wetterdienst vor Gewitter und Starkregen im Süden Bayerns. Und der Blick auf den Regenradar für Neuburg lässt wenig Spielraum für Interpretation: Zwischen 14.30 Uhr und 19 Uhr ziehen immer wieder Regenfronten über Neuburg.

Damit würde der Niederschlag genau dann fallen, wenn es darauf ankommt. Um 17 Uhr landen die Zillen am Donaukai und die Mitwirkenden ziehen in einem Umzug in die Altstadt ein. Im Schloßhof wird dann offiziell eröffnet und die Steckenreiter-Kinder zeigen erstmals in ihren neuen Gewändern den Tanz. Steht das jetzt auf der Kippe?

Schloßfest-Marktvogt Lahn nimmt den Wetterbericht gelassen

Anruf bei Marktvogt Friedhelm Lahn. Der Vorsitzende des Verkehrsvereins ist mehr als gelassen. "Ach, bisher hatten wir immer Glück", gibt er sich optimistisch. Einen "Notfallplan" in dem Sinn gäbe es nicht. Zur Not müsste halt der Steckenreitertanz ausfallen, denn bei zu heftigem Regen werden die Gewänder zu sehr leiden. (fene)