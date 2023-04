Regen flutet Ackerfurchen: So steht es um die Spargelernte in der Region

Plus Bisher fällt die Ernte im Landkreis nass und mäßig aus. "Der Spargel kommt schon noch", weiß Hedwig Degenmeier. Bayernweit sprießen die Stangen auf 3600 Hektar.

"Der Spargel mag die Sonne." Diese Bauernweisheit beschäftigt momentan alle Erzeuger und Händler des weißen Edelgemüses. Im kühlen April dieses Jahres will der Spargel nicht so recht wachsen. Das betrifft das Kerngebiet Schrobenhausen genauso wie die wenigen Erzeuger im Neuburger Raum.

Mindestens eine Tonne täglich holen die Helfer von Barbara und Manfred Wenger aus den Bifängen ihrer Felder in Ried bei Schrobenhausen. "Aber derzeit bringen wir nur 200 Kilo rein", beschreibt das Ehepaar die magere Lage. Und ihre Erntehelfer aus Polen und Rumänien stehen dazu noch mit ihren Gummistiefeln im Wasser. Der Regen der vergangenen Tage hat die Ackerfurchen geflutet.