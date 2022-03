Neuburg

vor 16 Min.

Regionale Unternehmen im Raum Neuburg von Ukraine-Krieg verunsichert

Viele Unternehmen aus der Region haben Produktionsstandorte in Russland und der Ukraine. Durch den dort ausgebrochenen Krieg sind die betroffenen Betriebe verunsichert, auch was die Zulieferung von Produkten betrifft. Auch bei Audi macht sich Unsicherheit breit. Die Modelle Q7 und Q8 werden in der russischen Stadt Kaluga gefertigt.

Plus Viele Unternehmen aus dem Landkreis und der Region schauen auf ihre Märkte und Zulieferer in der Ukraine und in Russland. Einige haben dort auch ihre Produktionsstandorte.

Von Manfred Dittenhofer

Nicht nur die Politik ist von der Heftigkeit des Überfalls der russischen Streitkräfte auf die Ukraine überrascht. Auch die Wirtschaft hat mit diesen Ausmaßen nicht gerechnet. Viele Unternehmen in der Region um Neuburg unterhalten Handelsbeziehungen zu der Ukraine, zu Russland und zu Weißrussland. Und sie wissen gerade nicht so recht, wie diese weitergehen und in Zukunft aussehen werden. Betroffen sind nicht nur die Absatzmärkte der Unternehmen, sondern auch ihre Zulieferketten zahlreicher Rohstoffe und Vorprodukte. Vor allem die Firmen, die in diesen Ländern auch produzieren, blicken seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs unsicher in die Zukunft.

