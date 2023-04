Regionaler Arbeitsmarkt: Arbeitslosigkeit im Raum Neuburg geht leicht zurück

Die Arbeitslosigkeit im Bereich Ingolstadt und im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist im April erneut leicht gesunken. Am Ausbildungsmarkt läuft die heiße Phase.

"Unser regionaler Arbeitsmarkt erweist sich weiterhin als robust, konjunkturelle Schwächen sind verhalten spürbar", kommentiert Johannes Kolb, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ingolstadt, die aktuelle Entwicklung der Arbeitslosenzahlen in der Region. Der Rückgang der Arbeitslosigkeit im April um insgesamt 138 Personen sei eher gering, aber auch darauf zurückzuführen, dass Beschäftigte, die in der Vergangenheit über die Wintermonate entlassen wurden, von den Betrieben nicht mehr freigestellt würden.

Im gesamten Agenturbezirk Ingolstadt, der neben dem Stadtgebiet Ingolstadt auch die Landkreise Eichstätt, Neuburg-Schrobenhausen und Pfaffenhofen umfasst, sind 7377 Bürgerinnen und Bürger von Arbeitslosigkeit betroffen. Im Vergleich zum Vormonat errechnet sich ein Rückgang um 138, im Vorjahresvergleich eine Zunahme um 1312. Insbesondere bei nicht-deutschen Staatsangehörigen und Frauen ist der Anstieg deutlich. Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte auf 2,5 Prozent. Im April 2022 lag sie bei 2,1 Prozent.

Das Angebot an offenen Arbeitsstellen präsentiert sich mit insgesamt 4716 – 106 mehr als im März, 355 mehr als vor einem Jahr - erneut auf hohem Niveau. Die Vakanzen umfassen ein breites Spektrum. Insbesondere im verarbeitenden Gewerbe, im Bereich der Energie- und Elektrotechnik, in der Logistik, im Verkauf, im Bürobereich und in der Pflege besteht großer Personalbedarf.

Arbeitslosigkeit im Kreis Neuburg-Schrobenhausen im April 2023 leicht gesunken

„Am Ausbildungsmarkt läuft die heiße Phase. Ende April sind uns noch 1864 attraktive Ausbildungsplätze zur Besetzung gemeldet. Alle Schülerinnen und Schüler, die noch unschlüssig sind oder noch nicht die passende Lehrstelle gefunden haben, sollten sich jetzt an die Berufsberatung für ein individuelles Beratungs- oder Vermittlungsgespräch wenden“, rät Johannes Kolb.

Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen hat sich die Zahl der von Arbeitslosigkeit betroffenen Personen im Vergleich zum Vormonat etwas verringert. 1474 Landkreisbewohner und damit 63 weniger als noch im März sind aktuell auf Jobsuche (April 2022: 1132). Die Arbeitslosenquote sinkt um 0,1 Punkte und pendelt sich bei 2,6 Prozent ein (Vorjahr: 2,0 Prozent). 811 Arbeitsstellen sind als vakant gemeldet, acht mehr als im Vormonat, 15 mehr als vor Jahresfrist.

Lesen Sie dazu auch

Im Stadtgebiet Ingolstadt hat sich die Zahl der arbeitslosen Personen im Berichtsmonat April um 49 auf 2663 verringert. Gegenüber dem Vorjahr ist dies ein Anstieg um 165 Personen. Die aktuelle Arbeitslosenquote beträgt 3,3 Prozent und sank damit gegenüber dem Vormonat um 0,1 Punkte. Vor Jahresfrist lag sie bei 3,1 Prozent. Aktuell gibt es 1435 gemeldete unbesetzte Stellen, 36 weniger als im Vormonat.