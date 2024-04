Reh angefahren und liegengelassen: Unfall auf Grünauer Straße in Neuburg

Ein Unbekannter fährt auf der Grünauer Straße in Neuburg ein Reh an und lässt es liegen, wodurch es zu einem weiteren Unfall kommt. Die Polizei muss das Tier erlösen.

Ein auf der Fahrbahn der Grünauer Straße in Neuburg liegendes Reh hat am Ostersonntag kurz nach Mitternacht einen Unfall verursacht. Laut Polizei hatte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer das Tier angefahren und auf der Straße liegengelassen. Eine Meldung an die Polizei oder den Jagdpächter erging nicht. Ein Autofahrer, der anschließend auf der Grünauer Straße unterwegs war, realisierte das Tier auf der Fahrbahn zu spät, sodass es zu einem weiteren Unfall kam.

Polizei muss Reh auf Grünauer Straße in Neuburg erlösen

Ein Polizeibeamter musste das verletzte Reh daraufhin von seinem Leiden erlösen. Es wurde ein Strafverfahren gegen Unbekannt eingeleitet. Hinweise zum Verursacher nimmt die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 entgegen. (AZ)