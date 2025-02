Reha-Angebot für Geriatriepatienten in Neuburg wird ausgeweitet

Gute Nachrichten für die Senioren und Seniorinnen im Landkreis: Die Mobile Geriatrische Rehabilitation (MoGeRe) am Geriatriezentrum in Neuburg konnte auf 50 Plätze erweitert werden. Diese deutliche Erhöhung des Therapieangebotes stellt einen weiteren Meilenstein für die geriatrische Versorgung in der Region dar.

Bei der mobilen geriatrischen Rehabilitation (MoGeRe) handelt es sich um ein spezialisiertes Rehabilitationsangebot, das ältere Patienten direkt in ihrem häuslichen Umfeld betreut. Ziel ist es, durch gezielte Therapien und Maßnahmen die Bewegungsfähigkeit, Selbstständigkeit und Lebensqualität der Patienten zu verbessern. Dabei arbeiten Therapeuten, Ärzte und Pflegekräfte eng zusammen, um individuell angepasste Behandlungspläne im Verlauf mehrerer Wochen umzusetzen.

Die Erweiterung auf 50 Plätze bedeutet, dass nun deutlich mehr ältere Menschen von diesem Angebot profitieren können. Für die Bevölkerung des Landkreises ist dies ein großer Vorteil. Patienten, die beispielsweise aufgrund von Mobilitätseinschränkungen oder anderen Gesundheitsproblemen nicht in der Lage sind, eine stationäre Rehabilitationsmaßnahme zu besuchen, erhalten nun die Unterstützung, die sie benötigen, ohne ihr Zuhause verlassen zu müssen.

Reha-Angebot für Senioren in Neuburg ausgeweitet

„Wir sind äußerst stolz auf diesen Ausbau. Mit 50 Plätzen können wir ein großes und wichtiges Angebot machen, das die Lebensqualität vieler älterer Menschen erheblich verbessert“, so GZN Geschäftsführer Markus Poppler. Und Michaela Regler Verwaltungsleitung des GZN ergänzt: „Unsere Patienten und deren Familien wissen das Angebot der mobilen Reha sehr zu schätzen, wir bekommen durchwegs positives Feedback und freuen uns nun noch mehr Seniorinnen und Senioren mit der MoGeRe fit machen zu können.“

Die Erweiterung der mobilen geriatrischen Rehabilitation stärkt die altersmedizinische Versorgung und das Angebot der landkreiseigenen Gesundheitseinrichtungen in der Region und trägt dazu bei, dass ältere Menschen länger selbstständig und in ihrem vertrauten Umfeld leben können.

Ein Antrag auf eine mobile Reha Maßnahme kann im Krankenhaus von Arzt oder Sozialdienst an die Krankenkasse gestellt werden. Auch der Hausarzt kann bei der Kasse solch einen Antrag stellen. Die mobile Reha ist im ganzen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen möglich und kann auch in Anspruch genommen werden, wenn man bereits in einem Pflegeheim lebt.

Weitere Informationen zum Angebot der MoGeRe erhält man im Sekretariat der Mobilen Geriatrischen Rehabilitation unter der Telefonnummer 08431-580-180 oder per E-Mail: MobileGeriReha@gzn.de. (AZ)