Reife und Bioqualität: Das plant die Stadt Neuburg mit ihren Wäldern

Mit 285 Hektar Land- und Auwald ist die Stadt Neuburg stolze Waldbesitzerin. Ihre Forsten weisen Artenreichtum auf und sind nachhaltig behandelt worden. Jetzt steht ein neuer Forstwirtschaftsplan für die nächsten 20 Jahre an.

Die Bäume im Neuburger Stadtwald dürfen 100 Jahre alt werden. Außerhalb des Auwaldes liegt das Durchschnittsalter sogar bei 110 Jahren, bei Eichen noch viel mehr. „Wir haben viel Altbestand, denn wir wirtschaften nachhaltig“, erklärte Waldreferent Alfred Hornung ( CSU) seinen Stadtratskollegen. Der durchschnittliche Altbestand liege bei 13 Prozent, im Stadtwald aber bei 44 Prozent.