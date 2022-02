Reinhard Reißners Dorfchronik: Ein spezielles „Lesebuch“ für Feldkirchen

Plus Reinhard Reißner aus Neuburg hat ein Werk mit stolzen 512 Seiten aufgelegt. „Ich habe die Leute erzählen lassen“, sagt er dazu. Das Dorf stritt mit der Stadt und profitierte von ihr.

Warum ist Feldkirchen ein „Dorf ohne Kirche“? Reinhardt Reißner geht dieser Frage auf 512 Seiten nach, ohne eine hundertprozentige Antwort zu finden. Die schlüssigste Version lautet: Feldkirchen ist seit jeher eng mit Neuburg verbunden. Diese gelebte Nachbarschaft könnte ein Grund sein, warum Feldkirchen keine eigene Pfarrei gebildet und keine Volksschule gebaut hat. In der Stadt war alles da. „Andererseits haben uns die Neuburger immer als Bauerndorf gesehen“, da ist sich Reinhardt Reißner sicher.