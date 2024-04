Reise in eine eisige Welt: Neuburger Ballettschüler führen "Die Schneekönigin" auf

Die Schüler der Städtischen Schule für Tanztheater zeigen das Märchen "Die Schneekönigin". Die Handlung wird von Musik liebevoll umrahmt.

Am ersten Mai-Wochenende ist es endlich wieder so weit. Die Schülerinnen und Schüler der Städtischen Schule für Tanztheater Neuburg an der Donau bringen unter der Leitung von Angela Kockers ein neues Tanztheater auf die Bühne. Angela Kockers hat gemeinsam mit Katharina Baur frei nach dem bekannten Märchen "Die Schneekönigin" von Hans Christian Andersen ein mitreißendes Tanztheater entworfen und choreografiert.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer werden tänzerisch vom bunten Rosenfest in das eisig kalte Reich der Schneekönigin entführt. Sie erleben und verspüren gemeinsam mit den überwiegend jugendlichen Tanzeleven das Märchen und die Geschichte von Kai und Gerda. Vermeintlich spüren sie gar den teuflischen Spiegelsplitter in Kais Herz. Immer mehr entfernt dieser sich von seiner Gerda, die ihn schließlich überall auf der Welt zu suchen beginnt. Eine Reise durch Jahr und Zeit und von der Kindheit ins Erwachsenenalter beginnt – damit auch eine spannende Entwicklungsgeschichte.

Neuburger Ballettschüler bringen "Die Schneekönigin" auf die Bühne

Die beiden Tanzpädagoginnen haben besonderen Wert auf die altersgerechte Verteilung der Rollen gelegt; sind doch die seit Oktober Probenden zwischen 8 und 25 Jahren und befinden sich in ganz unterschiedlichen Entwicklungsphasen, die in der "Schneekönigin" gekonnt eingesetzt werden. Insgesamt ist ein wunderbares Gesamtkunstwerk entstanden, das durch die sensibel ausgewählte Musik seine Wirkung noch steigert. Dänische Volksmusik ist genauso vertreten wie Stücke von John Cage, Bela Bartok, Hildegard von Bingen, Claude Debussy, Edward Elgar, Gabriel Fauré, Philip Glass oder Jörg Widmann – um nur einige zu nennen.

Wer also Lust hat zu sehen, was so ein Spiegelsplitter im Herzen eines Menschen anrichten kann oder wie wunderbar sich die Kinder und Jugendlichen des Märchens von Hans Christian Andersen angenommen haben, der erhält in der Tourist-Information oder im Bücherturm eventuell noch eine Karte. Die Vorstellungen finden am Freitag, 3. Mai, um 18 Uhr und am Samstag, 4. Mai, und Sonntag, 5. Mai statt.

Lesen Sie dazu auch