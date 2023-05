Neuburg

Reisen und Begegnungen: So pflegt Neuburg seine Städtepartnerschaften

Plus Heuer treffen sich Delegationen aus Neuburg, Jeseník und Sète. Die Newcastle-Gruppe nimmt einen neuen Anlauf, um Kontakte zu revitalisieren.

Von Winfried Rein

Die "Newcastle Alliance“, die Städte mit dem Namen Neuburg, wollen ihre Kontakte revitalisieren. Seit Neuchâtel ( Schweiz) und Nyborg (Dänemark) abgesagt haben, gibt es keine Treffen mehr. Nun springt das tschechische Nové Hrady im Oktober mit einer Konferenz ein.

Im Partnerschaftsausschuss war man sich einig, dass auch die Stadt Neuburg eine kleine Delegation nach Tschechien schicken soll. Nach dem Rückzug von David Faulkner aus dem englischen Newcastle-upon-Tyne sei man dabei, die Organisation auf neue Füße zu stellen, berichtete Walter Friemel. Der Newcastle-Referent geht von einer inhaltsreichen Konferenz 2von früh bis abends“ in Nové Hrady und Nové Zamky aus. Auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling will dazu anreisen, empfängt aber am 12. und 13. Oktober erst die Oberbürgermeister der Großen Kreisstädte in Bayern.

