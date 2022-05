Rekord-Zahlen in 2021: Ein erfolgreiches Jahr für die Neuburger VIB AG

Die VIB Vermögen AG mit Sitz in Neuburg hat ein erfolgreiches Jahr 2021 hinter sich. Das Unternehmen berichtet von Rekord-Umsatzerlösen.

Der Neuburger Gewerbeimmobilienspezialist VIB Vermögen AG hat ein erfolgreiches Jahr 2021 hinter sich. Die Umsatzerlöse erreichten nach Angaben des Unternehmens mit 103,8 Millionen Euro trotz des erneut herausfordernden Marktumfelds den höchsten Stand in der 27-jährigen Unternehmensgeschichte. Der Anstieg der Umsatzerlöse um 10,2 Prozent sei auf die zusätzlichen Mieteinnahmen aus den Immobilien zurückzuführen, die während des Berichtszeitraums in das Portfolio aufgenommen wurden sowie der Objekte, die im Vorjahreszeitraum noch nicht vollständig zum Ergebnis beigetragen haben (Vorjahr: 94,2 Millionen Euro), heißt es. Zum Bilanzstichtag am 31. Dezember 2021 zählten 112 Gewerbeimmobilien mit einer vermietbaren Fläche von knapp 1,3 Millionen Quadratmetern zum Bestand der VIB, heißt es.

Das um Bewertungseffekte bereinigte Ergebnis vor Steuern (EBT) legte um 15,6 Prozent auf 66,7 Millionen Euro (Vorjahr: 57,7 Millionen Euro) zu. Das Konzernergebnis stieg signifikant um 128,5 Prozent auf 153,7 Millionen Euro. Bezogen auf die 27,7 Millionen ausgegebenen Aktien entspricht dies einem Ergebnis je Aktie von 5,39 Euro (Vorjahr: 2,39 Euro). Das Eigenkapital wuchs um 136,8 Millionen Euro auf 762,0 Millionen Euro zum 31. Dezember 2021 (Vorjahr: 625,2 Millionen Euro). Aufgrund des guten Ergebnisses planen Vorstand und Aufsichtsrat der VIB Vermögen AG, in der Hauptversammlung die Erhöhung der Dividende für das abgelaufene Geschäftsjahr um 0,10 Euro auf 0,85 Euro je Aktie vorzuschlagen (Vorjahr: 0,75 Euro je Aktie ).

„Das Geschäftsjahr 2021 war ein Spitzenjahr – trotz der herausfordernden Rahmenbedingungen aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie. Unser Unternehmen ist mit seinem soliden Geschäftsmodell gut gerüstet, um auch weiterhin zu wachsen. Unser nächstes Leuchtturmprojekt „Next Horizon“ in Erding wird als weiterer Meilenstein zu dieser Entwicklung beitragen“, sagt Martin Pfandzelter, Vorstandsvorsitzender der VIB Vermögen AG, laut Mitteilung. (nr)