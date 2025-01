Rekordspende der Fleißigen Bienen für die Kartei der Not

Stolz sind die Frauen der Fleißigen Bienen - und das zu Recht. Denn so gut wie nie lief der Verkauf von selbstgemachten Plätzchen und Saucen, gestrickten Socken und filigranen Basteleien am Stand bei der Neuburger Schlossweihnacht. Jetzt haben sie die Rekordsumme von 7500 Euro an das Leserhilfswerk unserer Zeitung, die Kartei der Not, übergeben.

Wie immer herrscht ausgelassene Stimmung beim Stammtisch im Gasthaus Pfafflinger. Die Frauen treffen sich jede Woche in geselliger Runde. Bei der ersten Zusammenkunft des neuen Jahres gibt es viel zu bereden. „Es war ein sehr arbeitsreiches Jahr“, zieht Angela Meilinger, Organisatorin der Gruppe, ihr Fazit. Viele Arbeitsaufträge haben die Bäckerinnen und Köchinnen auf Trab gehalten. Und auch im neuen Jahr gibt es bereits Buchungen. So werden die Bienen beim Kunsthandwerkermarkt im März wieder Kaffee und selbstgemachten Kuchen verkaufen.

Fleißige Bienen haben jetzt fast 125.000 Euro an die Kartei der Not gespendet

Doch jedes Jahr ist der Weihnachtsmarkt der Abschluss und auch stets der Höhepunkt der Back-Saison für den guten Zweck. Erneut wurde in der Küche der Volkshochschule eine ganze Woche lang gebacken. Wie am Fließband entstanden insgesamt 140 Kilogramm Plätzchen - Nussecken, Vanillekipferl, Spitzbuben und mehr. „Die Nougatstangen gehen am besten“, verrät Meilinger. Aber auch die feinen Vanillekipferl sind sehr begehrt. An den Mann und die Frau gebracht haben das an zwei Wochenenden insgesamt 22 Damen, eingeteilt in Schichten.

Die Rekordspende ist wie immer nur deshalb möglich, weil die Bäckerinnen von regionalen Unternehmen mit Ware unterstützt werden. Südzucker spendet kiloweise Zucker, Edeka Pasahan Backzutaten. Weitere Förderer sind die Bäckerei Schlegl, die Kastlmühle in Oberhausen, die Metzgerei Westenthanner und Oppenheimers Hühnerhof in Weichering. Für die gute Sache großzügig zeigt sich auch der Verkehrsverein Neuburg. Die Bienen müssen zwar bei der Schlossweihnacht Standgebühr bezahlen. Doch die Spende von 1000 Euro vom Veranstalter macht dies mehr als wett. Zusätzliche 300 Euro brachte ein kleines Gewinnspiel während des Weihnachtsmarktes von der Imkerei Ajkic.

Seit 2006, als Christine Schauwecker und Brigitte Bößhenz mit einem rund 15-köpfigen Team die Fleißigen Bienen ins Leben riefen, spenden die Frauen für das Leserhilfswerk unserer Zeitung. Mittlerweile haben sie fast 125.000 Euro gespendet - dank unermüdlichen Einsatz, mit Spaß am Backen, Werkeln und in der Gemeinschaft.