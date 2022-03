Neuburg

Rektor Heribert Kaiser verlässt die Maria-Ward-Schule Neuburg

So sieht sich Direktor Heribert Kaiser am liebsten: inmitten seiner Schülerinnen beim attraktiven Unterricht an der Maria-Ward-Realschule in Neuburg. Nun steht fest: Kaiser wird die Schule verlassen.

Plus Heribert Kaiser zieht sich überraschend zurück. Der Schritt fällt dem Leiter der Maria-Ward-Realschule in Neuburg schwer, aber jetzt geht es um die Gesundheit.

Von Winfried Rein

So still war es im Lehrerzimmer der Neuburger Maria-Ward-Realschule schon lange nicht mehr: Direktor Heribert Kaiser teilte dem Kollegium am Donnerstag mit, dass er zum Schuljahresende gehen werde. Die Lehrerinnen und Lehrer reagierten betroffen. Der Chef ist nicht nur bei den Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen sehr beliebt.

