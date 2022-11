Absage der Bundeswehr: Windräder auf dem Hainberg kommen nicht

Plus Eine Anfrage des Studienseminars für Windräder auf dem Hainberg wird abgelehnt. Radar und Instrumentenflug seien gefährdet. Kommunalpolitiker sind „schwer enttäuscht“.

Mit der Aufstellung von Windrädern auf dem Hainberg sieht es für das Neuburger Studienseminar und Stadtwerke schlecht aus: Die Behörden der Bundeswehr lehnen die hohen Anlagen aus Gründen der Flugsicherheit ab. Die Antragsteller sprechen von einer „schweren Enttäuschung“.