Graffiti und kaputte Fensterscheiben: Vandalen wüten an Halloween in Neuburg

In der Nacht auf Allerheiligen haben Vandalen in Neuburg ihr Unwesen getrieben. Der Schaden geht in die Tausende.

Am Tag nach Halloween wurden bei der Neuburger Polizei mehrere Sachbeschädigungen angezeigt. Anscheinend waren in der Nacht allerhand Vandalen unterwegs. Der Gesamtschaden umfasst fast 10.000 Euro.

In der Grünauer Straße wurde die Terrassentüre eines Einfamilienhauses mit einer Bierflasche eingeworfen. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. Festgestellt wurde der Schaden am Mittwochvormittag. In der Luitpoldstraße wurde die Wohnungstüre eines 67-jährigen Anwohners des dortigen Mehrfamilienhauses beschädigt. Dabei zerbrach die Glasscheibe der Türe. Der Schaden beläuft sich hier auf 500 Euro.

Häuser in der Neuburger Innenstadt mit Graffiti besprüht: 5000 Euro Schaden

In der Straße Untere Schanze wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch zwei Häuser mit Graffiti besprüht. Der Schaden beträgt mindestens 5000 Euro. In der Adlerstraße wurde der Windfang eines Reihenhauses beschädigt. Hierbei entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. In Rennertshofen wurde die Zugangstüre einer Gaststätte in der Marktstraße mit Klebstoff zugeklebt. Dabei entstand ein Sachschaden rund 100 Euro.

Die Polizei erbittet im Zusammenhang mit diesen Taten Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas beobachtet hat, sollte sich an die Polizeiinspektion Neuburg unter der Telefonnummer 08431/6711-0 melden. (AZ)

