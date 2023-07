Rennertshofener fährt mit Auto ohne Zulassung

Die Polizei kontrolliert in Neuburg einen Autofahrer. Gegen ihn wird ein Verfahren eingeleitet.

Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurde am 27. Juli gegen 19.03 Uhr in der Luitpoldstraße in Neuburg ein Auto angehalten und einer Kontrolle unterzogen. Das teilte die Polizei mit. Bei der Kontrolle konnte festgestellt werden, dass das Fahrzeug, an dem ein amtliches Kennzeichen angebracht war, nicht zugelassen war.

Demnach bestand auch kein Versicherungsschutz für das Fahrzeug und die Kraftfahrzeugsteuer wurde ebenfalls nicht entrichtet. Gegen den 42-jährigen Fahrer aus Rennertshofen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug wurde untersagt. (AZ)