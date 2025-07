Rennertshofener wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt

Glück im Unglück hatte ein 59-Jähriger aus Rennertshofen, der im vergangenen Herbst in Bergheim einen Unfall verursacht hatte. Vor dem Amtsgericht Neuburg wurde er nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs verurteilt. Der Mann war am Nachmittag des 13. November auf dem Heimweg von Ingolstadt, wo er arbeitet. Laut Anklage schlief er dann auf der Neuburger Straße in Bergheim kurz ein, zog mit seinem Fahrzeug auf die linke Spur und krachte in ein entgegenkommendes Auto. Die Fahrerin erlitt dabei unter anderem eine Thoraxprellung und jeweils ein Halswirbelsäulen-Trauma, am Auto entstand ein Schaden von 17.300 Euro.

Der Angeklagte konnte sich an den Zusammenprall in Bergheim nicht erinnern

Laut Staatsanwalt Frank Forster hätte der Angeklagte wissen müssen, dass er übermüdet und somit nicht fahrtüchtig ist. Dem entgegnete der Rennertshofener, er sei nicht eingeschlafen und schon gar nicht übermüdet gewesen. „Ich bin am Abend davor schon um halb neun ins Bett und um vier Uhr für die Arbeit aufgestanden – wie immer.“ An den Zusammenprall selbst könne er sich jedoch nicht erinnern. „Das klingt für mich so, als seien sie eingeschlafen“, sagte Richter Thorsten Schalk.

Er gab, wie auch der Staatsanwalt in seinem Plädoyer, zu bedenken, dass an dieser Stelle auch schnell mal Kinder auf die Straße laufen könnten und erinnerte an den Fall in Langenmosen, bei dem kürzlich ein neunjähriges Mädchen lebensgefährlich verletzt wurde. „Da haben Sie absolut Glück gehabt, dass da nicht mehr passiert ist“, sagte Schalk. Letztlich folgte er in seinem Urteil der Forderung des Staatsanwalts und verurteilte den 59-Jährigen, der keine Vorstrafen hat, zu einem Monat Fahrverbot und einer Geldstrafe von 45 Tagessätzen zu je 80 Euro, also insgesamt 3600 Euro. Rechtsanwältin Petra Schleer-Leitmayr gab bereits bekannt, das Urteil anzunehmen und auf Rechtsmittel zu verzichten.