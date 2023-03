Reservisten wandern 15 Kilometer durch die Wälder um Neuburg

Nach zwei Jahren Pause findet wieder der Wintermarsch der Reservistenkameradschaft Neuburg statt. Unterwegs zwischen Gietlhausen und Bergen.

Vom Waffendrill bis hin zum Überqueren von Hindernissen hatten zahlreiche Reservisten, aufgeteilt in elf Gruppen, theoretische und praktische Aufgaben an zehn Stationen zu bewältigen. Wer am Samstag im Dreieck zwischen Gietlhausen, Attenfeld und Hütting durch die Wälder spazierte, traf dort immer wieder auf die Soldaten.

Rund 50 Reservisten, darunter auch eine Frau, marschierten beim Wintermarsch der Reservistenkameradschaft (RK) Neuburg durch Wälder rund um Bergen. Zum 37. Mal fand dieses Jahr der Wintermarsch statt, letztmals 2020. Die Wälder werden immer am ersten Wochenende im März zum Trainingsgebiet für Reservisten, die heuer nicht nur aus den Landkreisen der Region und aus Ingolstadt kamen, sondern auch aus München, aus dem Unterallgäu und aus Bad Segeberg. Unterstützung fand die RK Neuburg beim Regionalstab Süd in Ingolstadt. Stabsfeldwebel Sven Köber ist dort für die Koordinierung der Reservistenarbeit zuständig. Er war im Feuerwehrhaus von Bergen, dem zentralen Anlaufpunkt für die Übenden.

Elf Mannschaften waren beim Orientierungsmarsch in den Wäldern um Neuburg dabei

Rund 30 Soldaten und eine Soldatin dienten als Funktionspersonal an den zehn Stationen, die die elf Mannschaften auf dem rund 15 Kilometer langen Orientierungsmarsch erst einmal finden mussten. Dort angekommen, mussten die unterschiedlichsten Aufgaben erledigt werden. Dabei waren Geschicklichkeit, Wissen über militärische Vorschriften und Improvisationstalent gefragt. Praktische Übungen zu den Themen Waffendrill, Geländeorientierung, Bogenschießen und Seilsteg galt es zu bestehen und dabei möglichst viele Punkte zu sammeln.

Beim geselligen Abend im Feuerwehrheim in Bergen wurden die diesjährigen Sieger geehrt: Den ersten Platz belegte die Gruppe der Reservistenkameradschaft Eichstätt mit 794 Punkten. Zweite wurden die Soldaten der RK Anlautertal (775 Punkte) und auf den Bronzeplatz schaffte es die Mannschaft des RK Kipfenberg (672 Punkte). Zu Gast bei der Siegerehrung waren Geschwaderkommodore Oberst Gordon Schnitger, Zweite Landrätin Sabine Schneider, Neuburgs Dritter Bürgermeister Peter Segeth und der Kreisvorsitzende Reservisten Oberbayern Nord, Oberstleutnant Martin Strobel.