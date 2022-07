Restaurierung ist abgeschlossen: Marienheimer feiern ihre Kirche

Seit Mitte Juli strahlt die Kirche im Neuburger Stadtteil Marienheim wieder in neuem Glanz. Das ist der Grund dafür, dass jetzt gefeiert wird.

Endlich ist es soweit. Die Evangelisch-reformierte Kirche in Marienheim strahlt seit Mitte Juli im neuen Glanz. Das Riesenbündel an Restaurierungsarbeiten an der Marienheimer Kirche innen und außen fand seinen Abschluss. Das wird nun am Wochenende mit einer „Wie neu-Feier“ gefeiert.

Die Kirche wurde einmal vollständig an ihrem Fuß nach und nach „durchgesägt“ und eine Horizontalsperre zum Schutz vor aufziehender Bodennässe eingebaut. Im Dachstuhl wurden gehörige Mengen an durch Feuchtigkeit und Holzfraß geschädigte Balkenteile aus- und neu eingebaut. Der Putz wurde neu aufgetragen, die Kirche innen und außen neu gestrichen, der Riss in einer Glocke neu verschweißt, Blitzschutz, Turmuhren und Wetterfahne überarbeitet und schließlich die Orgel restauriert.

Dass das neue Erscheinungsbild der Marienheimer Kirche nicht schon im Advent 2021 gefeiert werden konnte, lag an Corona

Eigentlich sollte nach dem Reparaturbeginn im März 2021 schon zum Advent 2021 das „wie-neue“ Erscheinungsbild der Kirche gefeiert werden. Doch Corona machte einen Strich durch die Planungen: Kolonnenausfälle und Materiallieferungsverzögerungen ließen den Bauplan weit ins Frühjahr verrücken. Doch nun ist alles fertiggestellt und bereit für eine kleine „Wie-neu-Feier“ am Wochenende.

Bereits am heutigen Samstag um 18 Uhr wird der Posaunenchor unter der Leitung von Markus Bitterwolf und Organistin Cornelia Golling ein kleines Samstagabend-Konzert in der Kirche aufführen, moderiert von Pfarrer Herbert Sperber und seinem Vorgänger Hartmut Dusse. Anschließend soll es vor und im Jugendsaal Brezen, Wurst, Bier und Alkoholfreies geben, zum gemütlichen „Miteinander-Ausklingen-Lassen“ nach den Klängen in der Kirche. Eintritt und Verköstigung sind frei, Spenden willkommen.

Dem "Wie-neu-Feier-Gottesdienst-a-wengerl-anders" in der Marienheimer Kirche folgt ein sommerlicher Ratsch mit Sekt und Käsestangen

Und am Sonntag, 31. Juli, um 18 Uhr wird ein „Wie-neu-Feier-Gottesdienst-a-wengerl-anders“ in der Kirche unter dem Motto: „Kirche - baut - einander - auf!“ gefeiert. Im Anschluss wird vor der Kirche zu Sekt und Käsestangen und zum sommerlichen Ratschen eingeladen.

Nach der aufwendigen Sanierung innen und außen erstrahlt die Kirche in Marienheim wieder in neuem Glanz. Foto: Herbert Sperber

Auch Oberbürgermeister Bernhard Gmehling wird beim Gottesdienst dabei sein. Der bereitwilligen Unterstützung der Stadt, dem Bezirk und einigen privaten Spendern für die Maßnahmen kann dabei gedankt werden. (AZ)