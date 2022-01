Neuburg

vor 17 Min.

Restlos ausverkauft: Eva Klesse Quartett sorgt im Neuburger Jazzkeller fast für "Normalität"

Plus Der Birdland-Jazzclub in Neuburg trotzt auch mit dem Eva Klesse Quartett der allgemeinen Tristesse. Das Ensebmle stellt Lieder aus dem neuen Album vor.

Von Reinhard Köchl

Noch so ein trotziges Corona-Konzert wider die allgemeine Tristesse. Wie das berühmte gallische Dorf stemmt sich der Birdland-Jazzclub seit Wochen erfolgreich gegen das Gefühl der flächendeckenden kulturellen Austrocknung. Zum mittlerweile vierten Mal in diesem noch jungen Jahr hat der Hofapothekenkeller seine Pforten geöffnet, die Leute strömen in die Katakomben und füllen das limitierte Besucherkontigent bis auf den letzten verfügbaren Platz. Es herrscht tatsächlich – man wagt es kaum zu schreiben – ein Anflug von Normalität. Mit einer hinreißenden, außergewöhnlichen, inspirierten und bis in die Haarspitzen motivierten Formation, sowie einer Leaderin, die vom Drumset aus ein packendes wie anregendes Sammelsurium an musikalischen Kurzgeschichten ordnet, strukturiert und mit sympathisch-empathischer Conference präsentiert. Kurzum: Das Eva Klesse Quartett ist genau die richtige Band am richtigen Ort zur richtigen Zeit!

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen