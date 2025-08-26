Icon Menü
Neuburger Rewe-Markt macht dicht: Wurst- und Fleischtheke schon jetzt geschlossen

Neuburg

Rewe-Markt am Donauwörther Berg schließt: Schon jetzt fällt ein Angebot weg

Der Neuburger Rewe-Markt am Donauwörther Berg wird im Laufe des Jahres schließen. Schon jetzt fällt ein Angebot im Markt weg.
    Die Wurst- und Fleischtheke im Neuburger Rewe-Markt am Donauwörther Berg hat seit einigen Tagen geschlossen.
    Die Wurst- und Fleischtheke im Neuburger Rewe-Markt am Donauwörther Berg hat seit einigen Tagen geschlossen. Foto: Barbara Wild

    Der Neuburger Rewe-Markt am Donauwörther Berg wird, wie berichtet, im Laufe des Jahres schließen, und das nur vier Jahre nach der Eröffnung. Die Umsatzentwicklung liege weit hinter den Erfordernissen zurück, um diesen Markt rentabel betreiben zu können, teilte der Handelskonzern auf Anfrage unserer Redaktion mit.

    Wurst- und Fleischtheke im Neuburger Rewe geschlossen

    Bereits jetzt ist das Angebot vor Ort eingeschränkt. Seit einigen Tagen ist die Wurst- und Fleischtheke im Markt geschlossen. „Wir bedanken uns für Ihre Treue und wünschen Ihnen alles Gute“, steht auf einem Zettel an der leeren Theke. (AZ)

