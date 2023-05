Anwohner-Wunsch wird erfüllt: Eine neue Ampel für Neuburg-Ried

Die Stadt Neuburg kommt dem Wunsch von Anwohnern in Ried nach und installiert eine Fußgängerampel. Eine weitere Ampel bleibt dagegen nur kurzzeitig.

Der Neuburger Stadtteil Ried erhält eine neue Fußgängerampel. Der entsprechende Beschluss des Verkehrsausschusses stammt bereits aus dem Herbst 2020, nun setzt die Stadt das Vorhaben um. Am Rieder Berg, zwischen dem Ortseingang und der Abzweigung Richtung Eichstätt, steht seit Kurzem eine Ampelanlage, die sich auf Anforderung aktiviert. Damit wird der Wunsch von Anwohnerinnen und Anwohnern, eine sichere Querungsmöglichkeit vor allem für Schulkinder zu schaffen, erfüllt.

Mit dieser Ampelanlage wird in den kommenden Tagen der Verkehr am Rieder Berg geregelt. Foto: Andreas Zidar

Neue Fußgängerampel in Neuburg-Ried

Dafür investiert die Stadt wohl rund 40.000 Euro, berichtet Christoph Gastl vom Tiefbauamt auf Nachfrage. Aktuell handelt es sich noch um eine provisorische Anlage. In den kommenden Tagen werden die Fundamente eingebaut, um die Ampeln dauerhaft zu verankern. Dafür muss seit diesem Dienstag eine Fahrspur gesperrt werden. Diese Behinderungen sollen spätestens zum Ende der Pfingstferien aufgehoben sein, kündigt Gastl an. Um den Verkehr während der halbseitigen Sperrung zu regeln, ist an der Abzweigung Richtung Eichstätt ebenfalls eine provisorische Ampel aufgestellt worden, die jedoch nicht dauerhaft bleibt.