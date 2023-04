Kohlenmonoxid-Vergiftung in Neuburg: Rentnerpaar überlebt schwer verletzt

Ein Rentnerpaar aus Neuburg-Ried kam nach einer Kohlenmonoxid-Vergiftung ins Krankenhaus. Beide haben schwer verletzt überlebt. Die Hintergründe sind weiter unklar.

Das Rentnerpaar aus dem Neuburger Stadtteil Ried, das am vergangenen Samstag nach einer Kohlenmonoxid-Vergiftung bewusstlos in seinem Haus gefunden und mit Hubschraubern ins Krankenhaus gebracht wurde, hat den Vorfall schwer verletzt überlebt. Das teilt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord auf Anfrage unserer Redaktion am Mittwoch mit.

Kohlenmonoxid-Vergiftung in Neuburg: Rentnerpaar wurde schwer verletzt

Wie berichtet, bat der Sohn des Paares am vergangenen Wochenende einen Nachbarn um Hilfe, weil er seine beiden über 80-jährigen Eltern telefonisch nicht mehr erreichen konnte. Der Nachbar erkannte die gefährliche Situation und setzte einen Notruf ab. Zahlreiche Rettungskräfte rückten an und holten die bewusstlosen Eheleute aus dem Haus, zwei Hubschrauber brachten sie im kritischen Zustand in ein Krankenhaus.

Bewusstlose Rentner in Neuburg-Ried: Die Ursache ist bislang unbekannt

Seitdem laufen die Ermittlungen der Polizei. Brandermittler der Kriminalpolizei Ingolstadt waren vor Ort in Ried, um die Ursache für die Kohlenmonoxid-Vergiftung herauszufinden, teilt der Polizeisprecher mit. Bisher sind die Hintergründe des Vorfalls unklar. Im Verdacht stehen eine Heizung beziehungsweise ein Ofen in dem Einfamilienhaus. Die Ermittler prüfen nun, ob möglicherweise ein technisches Problem oder ein Bedienfehler vorlagen – oder wie es sonst zu diesem Unglück kommen konnte. Gegebenenfalls sind weitere Kräfte der Kriminalpolizei sowie Gutachter notwendig, heißt es vonseiten der Polizei. (ands)

