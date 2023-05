83-Jähriger stirbt nach Kohlenmonoxidvergiftung: Das war wohl der Grund

Ein Ehepaar aus Neuburg-Ried kam nach einer Kohlenmonoxidvergiftung schwer verletzt ins Krankenhaus, der Mann verstarb. Nun hat die Polizei einen Verdacht.

Nachdem ein Ehepaar aus Neuburg-Ried Mitte April eine schwere Kohlenmonoxidvergiftung erlitten hatte, erlag ein 83-jähriger Mann in der vergangenen Woche seinen Verletzungen. Zwischenzeitlich rückt eine defekte Heizungsanlage als Ursache für die Vergiftung in den Fokus der Ermittlungen, teilt die Polizei mit.

Wie berichtet, waren am 15. April die Rettungskräfte über die bewusstlos in der Wohnung liegenden Senioren informiert worden. Eine Nachbarin hatte das Ehepaar zuvor gefunden. Durch die alarmierte Feuerwehr konnten die Verletzten geborgen werden, beide wurden durch den Rettungsdienst in Spezialkliniken eingeliefert. Während der männliche Bewohner in der vergangenen Woche als Folge der erlittenen Vergiftung verstarb, befindet sich seine 81-jährige Frau laut Angaben der Polizei weiterhin in lebensbedrohlichem Zustand im Krankenhaus.

Bereits während des Rettungseinsatzes war eine ungewöhnlich hohe Konzentration von Kohlenmonoxid in dem Einfamilienhaus festgestellt worden, deren Ursprung zunächst nicht lokalisiert werden konnte. In enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Ingolstadt wurden daher Gutachter des Bayerischen Landeskriminalamtes mit der Prüfung der Brennstellen im Haus beauftragt. Es konnte festgestellt werden, dass das farb- und geruchslose Gas aller Wahrscheinlichkeit nach über eine undichte Stelle an der Abgasleitung der Ölheizung in die Wohnräume eingedrungen war und sich dort in einer lebensgefährlich hohen Konzentration angesammelt hatte. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei – insbesondere zu eventuellen Verantwortlichkeiten - dauern an. (AZ)