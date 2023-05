Neuburg-Ried

Nach Kohlenmonoxid-Unfall: Ehepaar aus Ried ist bestattet worden

Die beiden Opfer des Kohlenmonoxid-Unfalls sind gemeinsam in Neuburg-Ried bestattet worden.

Die Opfer des Kohlenmonoxid-Unfalls in Neuburg-Ried sind bestattet worden. Die Klärung der Ursache ist noch nicht abgeschlossen.

Am Mittwoch ist das Ehepaar aus Neuburg-Ried, das nach einem Kohlenmonoxid-Unfall gestorben ist, im Rieder Friedhof bestattet worden. Familie, Freunde und Nachbarschaft gaben ihnen das letzte Geleit.

Das 83 und 81 Jahre alte Paar sei „auf tragische Weise aus der Welt gerissen worden“, sagte Pfarrer Dominic Leutgäb. Wie ein Dieb, der ein Haus überfalle, sei der Tod „ohne Vorwarnung durch eine defekte Heizung gekommen“. Der Priester zitierte dabei einen Text aus der Bibel: „Wenn der Hausherr wüsste, zu welcher Stunde in der Nacht der Dieb kommt, dann würde er wach bleiben und nicht zulassen, dass man in sein Haus einbricht.“ Der Tod und der Überfall hätten aber nicht das letzte Wort, sondern die Hoffnung auf die Ewigkeit. Pfarrer Leutgäb schilderte das arbeitsreiche Leben des beliebten Ehepaares, das 1960 von Rumänien kommend in Deutschland komplett neu anfangen musste.

