Neuburg-Ried

06:00 Uhr

Schwierige Baustelle am Rieder Friedhof: Alte Fichten wurden gefällt

Der Friedhof in Neuburg-Ried ist kahl geworden, nur noch eine kleinere Fichte durfte stehen bleiben.

Plus Die Kosten am Friedhof in Neuburg-Ried sind explodiert und der Bau ist vom Landratsamt eingestellt worden. Zur Überraschung der Besucher wurden alte Fichten gefällt.

Von Winfried Rein

Der Friedhof in Neuburg-Ried ist derzeit Baustelle. Die Kirchenstiftung lässt für stattliche 400.000 Euro eine neue Außenmauer betonieren. Am Donnerstag sind im Friedhof zwei riesige Fichten gefällt worden.

