Rittertage auf Schloss Grünau zeigen: Das Mittelalter hat viele Gesichter

Plus Auf den Grünauer Rittertagen konnte man in mittelalterliches Markttreiben eintauchen. Das Programm reichte von einer Waffenshow bis zu Kräuterführungen.

Neugierig recken die Teilnehmer die Hälse, um das "Kräutchen Wohlgemut" studieren zu können. Eine weiß sofort den heute gebräuchlichen Namen: Oregano. "Mein Namensvetter ist gut gegen Depressionen und zudem einfach ein schmackhaftes Gewürz. Also esst mehr Pizza", beginnt Kräuterfräulein Wohlgemuth augenzwinkernd ihren Rundgang. Die Kräuterführung war einer der vielen Programmpunkte der Rittertage auf Schloss Grünau.

Karin Wohlgemuth ist Kräuterpädagogin und ihr ist es ein Anliegen, das alte Wissen der Kräuterfrauen weiterzugeben: kein Blasenpflaster zur Hand? Stattdessen kann man auch ein Blatt des Breitwegerichs verwenden. An einer Brennnessel verbrannt? Einfach Spitzwegerich auf die Wunde legen. Mal was Neues in der Küche probieren? Giersch-Pesto, Kräuterbutter mit Knoblauchrauke oder ein Salat mit jungen Löwenzahnblättern kommen sicher gut an. Ihre Führung garniert Karin Wohlgemuth mit Witz und Sachkenntnis und geht auf alle Fragen der interessierten Teilnehmerinnen ein.

