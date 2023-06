River Beats 2023 in Neuburg: Das ist bei der Schülerparty geboten

Zum Ende des Schuljahres können Schülern in Neuburg wieder feiern. Das Konzept für River Beats hat sich 2023 allerdings verändert. Das ist das Programm.

Der Kreisjugendring Neuburg organisiert zum Endes des Schuljahres wieder eine Party: River Beats 2023 wird dieses Jahr allerdings mit einem veränderten Konzept über die Bühne gehen. Das Ziel: Die Jugendlichen aus Stadt und Land sollen selbst bestimmen, wie und wann sie feiern wollen. Denn am Ende soll die Fete ein Erfolg werden und viele Teenager auf ihre Kosten kommen.

Um zu erfahren, was die Jugendlichen wollen, hat der Kreisjugendring (KJR) eine Umfrage gestartet. An sämtlichen Schulen wurden Kärtchen verteilt, auf die ein QR-Code abgedruckt war. So hatten die Schülerinnen und Schüler einen direkten Link zur Umfrage. Der Rücklauf war erstaunlich gut, wie KJR-Geschäftsführer Guido Büttner berichtet. "700 Jugendliche haben uns ihre Vorstellungen mitgeteilt, das ist schon ziemlich gut." River Beats 2023 wird gemeinsam mit dem Juze in Kooperation mit dem Bürgerhaus Ostend und dem Jugendparlament sowie den weiterführenden Schulen organisiert.

River Beats 2023 in Neuburg: Termin, Ort und Programm

Jetzt steht also nicht nur der Termin, sondern nach einer Vorarbeit auch das Konzept. Stattfinden wird River Beats am letzten Schultag vor den Sommerferien, am Freitag, 28. Juli 2023. Die Party beginnt später als bisher um 16 Uhr und dauert dafür bis in den Abend. Um 21 Uhr soll Schluss sein. Der Eintritt ist frei. Die Party ist für alle Schüler ab 14 Jahren gedacht. "Wir feiern nicht nur den Abschluss, sondern allgemein eine Party, dass das Schuljahr geschafft ist", erklärt Büttner die Idee dahinter.

Auch der Ort ist neu. Erstmals wird die Fete am Skaterplatz direkt am Juze stattfinden – die Mehrheit der Schüler hat sich dafür entschieden. Die Brandlwiese kam aus Naturschutzgründen nicht mehr infrage. Zur Wahl stand noch der Volksfestplatz oder die Fläche des Parkplatzes "Am Graben". Der Veranstalter hofft jetzt nach zuletzt etwa 350 Feiernden auf bis zu 700 Jugendliche.

Geboten ist neben Essen und Trinken auch eine Liveshow der regionalen Band Molotov, später wird dann DJ Seppii auflegen. Eine Schaumkanone steht ebenso bereit wie Wasserspiele und Spritzpistolen. "Wenn jetzt das Wetter stimmt, wird es bestimmt ein Erfolg", hofft Büttner. 2021 herrschte Pandemie, und auch das Wetter hatte nicht mitgespielt, 2022 war der Termin ungünstiger gelegen, weil einige Schulen wohl auf Klassenfahrt waren. 2023 soll River Beats nun wirklich ein Erfolg werden. Der bisherige Zuschuss von der Stadt Neuburg in einer Höhe von 5000 Euro ist allerdings noch nicht abgesegnet. Darüber wird der Finanzausschuss an diesem Dienstag entscheiden.