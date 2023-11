Neuburg

13:30 Uhr

"Riverbeats ist tot": Gefloppte Neuburger Abschlussfeier hat keine Zukunft

Plus Die Abschlussfeier Riverbeats hat nach nur drei Auflagen keine Zukunft mehr. Die Verantwortlichen diskutieren über mangelnde Hilfe der Schulen und den Anstand der Jugend.

Von Andreas Zidar

Die Verantwortlichen geben sich keine Mühe, irgendetwas schönzureden. Die jüngste Ausgabe von Riverbeats sei ein "kompletter Reinfall" gewesen, die lediglich 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer "ein Witz" angesichts des großen Aufwands dahinter, betont Guido Büttner. Der Geschäftsführer des Kreisjugendrings (KJR), der als Veranstalter hinter der Schüler-Abschlussparty in Neuburg steht, kommt zu dem vernichtenden Urteil: "Riverbeats ist tot." Im Finanzausschuss arbeiten Büttner und Stadtpolitiker auf, wie das Event derart floppen konnte - auch Kritik an den Schulen wird laut.

Laut Büttner gab es einige Faktoren, weshalb die dritte Auflage der Abschlussfeier überhaupt nicht von den Schülerinnen und Schülern angenommen wurde. Da war etwa die unglückliche Terminwahl. Riverbeats fand nicht am letzten Prüfungstag, sondern am letzten Schultag statt. Just an diesem Abend wurde auch das Neuburger Volksfest eröffnet. Leider habe man auf keinen anderen Termin ausweichen können, berichtet der KJR-Chef. Möglicherweise habe auch der Standortwechsel eine Rolle gespielt - das Event fand erstmals am Skaterplatz statt.

