Roberta Gambarini beeindruckt im Neuburger Birdland

Plus Der Stimmumfang der Sängerin gefällt auch diesmal – dennoch kann sie im Vergleich mit anderen Jazzvokalisten nicht restlos überzeugen.

Von Reinhard Köchl

Die Vielzahl an Lorbeeren, mit der sie weltweit überschüttet wurde, ebnen ihr inzwischen alle Wege. Und sorgen letztendlich auch dafür, dass der Birdland-Jazzclub an einem eher publikumsunfreundlichen Sonntagabend bis auf den letzten Platz gefüllt ist. Jeder, der Roberta Gambarini schon einmal live erlebt hat – und dafür gab es im Hofapothekenkeller schon hinlänglich Gelegenheiten –, kommt gerne wieder. Denn sie wollen unbedingt noch einmal diese Sängerin erleben, die einfach alles hat, was die Besten des Genres auszeichnet: Charisma, Charme, dezente, unaufdringliche Weiblichkeit, die Gabe, jedes Publikum in Windeseile zu verzaubern und eine Stimme, die locker drei Oktaven durchmessen kann. Dass die in Turin geborene Italienerin stets auch erlesene Begleiter an ihrer Seite weiß, scheint dabei längst selbstverständlich. In Neuburg sind es der exzellent monkisch swingende Pianist Kirk Lightsey, immerhin schon 85 Jahre jung, Daryll Hall am Kontrabass, eine der begehrtesten Adressen der aktuellen Szene, sowie der Wiener Schlagzeuger Mario Gonzi.

