Rock oder Pop: Hunderte feierten am Wochenende in Neuburg

Plus Am Samstag fanden in Neuburg zwei große Partys statt: Jung und Alt feierten gemeinsam in Bruck. Beim VfR in Neuburg tanzten die Gäste im Schaum.

Von Tabea Huser

Partygänger mussten sich am Samstag entscheiden. In Bruck fand nach vielen Jahren wieder eine Rockparty statt. Beim VfR in Neuburg wurde unter freiem Himmel zu EDM getanzt. Während in Bruck die Feiernden zu Rockklassikern vor allem auf- und absprangen oder den Kopf nach vorne schmissen, bewegte sich die Gäste beim VfR im Licht des "Disco-Truck" der Gashi-Brüder vor allem aus der Hüfte.

45 Bilder Ein Klassiker kehrt zurück: Die Rockparty in Bruck in Bildern Foto: Tabea Huser

Unter dem Motto „Die Legende ist zurück“ stellte der Schützenverein Bruck den Party-Klassiker nach langer Pause wieder auf die Beine. Um das Jahr 2003 habe die letzte Rockparty in der Ortschaft stattgefunden, erinnert sich Thomas Theiler, Vorsitzender von den Brucker Schützen. Rund 12 Monate habe heuer die Organisation der Feier gedauert. Mit der Party wollen die Schützen auch das 120-jährige Bestehen ihres Vereins gebührend feiern. Früher habe es in jedem Dorf Rockpartys gegeben, sagt Theiler. Mittlerweile seien die Auflagen sehr hoch. Theiler sei daher nicht verwundert, dass kaum noch jemand solch eine Veranstaltung organisiert.

