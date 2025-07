Rockige Rhythmen und große Klangvielfalt

Beim diesjährigen Elternkonzert der Bläserklassen 5 und 6 der Maria-Ward-Realschule Neuburg zeigten die jungen Musikerinnen und Musiker eindrucksvoll, was sie in den vergangenen Monaten gelernt haben. Dabei moderierten die Schülerinnen und Schüler ihr Stücke unterhaltsam und kurzweilig an. Den Auftakt machte die Bläserklasse 5 mit dem mitreißenden Stück „Let’s rock“, das sofort für gute Stimmung im etwa 240 Personen zählenden Publikum sorgte. Besonders beeindruckend war die musikalische Entwicklung der Fünftklässlerinnen und Fünftklässler seit dem letzten Elternkonzert Anfang März – deutlich spürbar in Klangqualität, Zusammenspiel und Auftreten. In geordneter Folge übernahm anschließend die Bläserklasse 6 die Bühne. Ihr Konzertteil begann feierlich mit dem barocken Stück „Trumpet Voluntary“, das eindrucksvoll die gewachsene Klangreife der Gruppe unter Beweis stellte. Mit schwungvoller Musik aus dem Film „Fluch der Karibik“ und Melodien aus verschiedenen Musikrichtungen begeisterten die Sechstklässlerinnen und Sechstklässler ihr Publikum und sorgten für abwechslungsreiche musikalische Momente. Ein besonderer Höhepunkt des Abends war der gemeinsame Abschluss beider Bläserklassen: Rund 60 Schülerinnen und Schüler musizierten zusammen das bekannte Stück „We Will Rock You“. Dabei wurden auch die Zuhörerinnen und Zuhörer aktiv eingebunden – ein mitreißendes Finale, welches das Publikum begeistert mitklatschen ließ und den Abend stimmungsvoll abrundete.

