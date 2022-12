Rockige Weihnachtsshow überzeugt im Neuburger Stadttheater

Plus Im Neuburger Stadttheater kommen bei "Motown goes Christmas" zahlreiche Weihnachts-Hits auf die Bühne.

Die musikalische Weihnachtsshow „Motown goes Christmas“ gastierte vor zweimal ausverkauftem Haus im Neuburger Stadttheater. Ein überaus begeistertes Publikum tanzte gleichsam mit der ambitionierten Tournee-Truppe des Euro-Studios Landgraf in eine bunte, fröhliche Weihnachtsfest-Zeit. Knapp zwei Stunden lang bescherten die vier Sänger und die fünf Musiker den Gästen des Neuburger Stadttheaters einen sorgenfreien Abend im Sound des legendären amerikanischen Plattenlabels „Motown“.